Янукович запропонував ВР призначати суддів безстроково

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу сказав радник Президента Андрій Портнов.

“Глава держави запропонував парламенту змінити процедуру призначати суддів безстроково один раз і до закінчення суддівської кар’єри”, - сказав він.

Також, за його словами, законопроектом пропонується, що утворення, реорганізація та ліквідації судів, а також визначення їх мережі здійснюється законами України, а не указами Президента.

За словами Портнова, зазначені зміни дадуть змогу врахувати рекомендації Європейської комісії за демократію через право, яка зауважила, що Конституція має передбачати те, щоб суди створювались законами, ухваленими в парламенті.

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Портнов також зазначив, що Президент запропонував змінити повноваження Верховного суду України, наділивши його правом забезпечувати однакове застосування норм законодавства всіма судами загальної юрисдикції.

Також, за його словами, пропонується вилучити положення про термін повноважень генпрокурора.

“П’ятирічний термін, яким обмежується робота генпрокурора, пропонується до вилучення у зв’язку з рекомендаціями Венеціанської комісії до закону України про прокуратуру, який буде найближчим часом внесений Президентом до Венеціанської комісії”, - сказав Портнов.

Радник Президента також зазначив, що Президент запропонував ВР новий порядок формування Вищої ради юстиції. Зокрема, за його словами, пропонується, щоб у Вищій раді юстиції працювали, як і сьогодні, 20 членів, 12 з яких будуть запропоновані з’їздом суддів, 3 особи — будуть з числа суддів за посадою — це голова Верховного суду України, голова Ради суддів України і голова Конституційного суду, 2 особи — запропоновані з’їздом наукових установ вищих юридичних закладів і ще 2 особи будуть пропонуватись з’їздом адвокатів України.

Також, за словами Портнова, пропонується змінити існуючий порядок зняття суддівської недоторканності.

“Як відомо, сьогодні парламент вирішує питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди на арешт судді, пропонується повністю передати ці повноваження новоствореним органам суддівського самоврядування, що є нормою міжнародного права. Вища рада юстиції за пропозицією Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які будуть сформовані в новому складі, вирішувати питання про надання згоди на притягнення судді до кримінальної відповідальності”, - додав він.

Президент також запропонував ВР підвищити вимоги щодо суддівської роботи, зокрема, суддею можна стати лише досягнувши 30-річного віку.

Також законопроектом пропонується змінити вимоги до осіб, які можуть претендувати на посади судді, зокрема, запроваджується конкурсний відбір.

Портнов також висловив сподівання, що парламент зможе мобілізувати конституційну більшість голосів під цей законопроект.

За його словами, цей законопроект, який запропоновано на розгляд парламенту, відповідає найкращим європейським традиціям, відповідає рішенням європейського суду з прав людини та численним резолюціям Парламентської Асамблеї Ради Європи.