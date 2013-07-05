ЗМІ: Соратника Тимошенко затримали у Будапешті - з паспортом на інше ім`я

"Близько 22:00 його затримала угорська поліція разом з представниками німецького Інтерполу у ресторані готелю Four Seasons. Він жив у Будапешті з угорським паспортом, виданим на інше ім'я", - сказав співрозмовник.

Як відомо, Шепелєв був оголошений у міжнародний розшук українськими правоохоронцями.

Йому інкримінуються розкрадання в особливо великих розмірах та замах на вбивство.

Зокрема, йдеться про махінації навколо банку "Родовід".

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Також екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.