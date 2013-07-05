ЗМІ: Верховна Рада виділила 36 мільйонів на зарплати колишнім депутатам

Парламент виділив 36 мільйонів гривень на зарплати колишнім народним депутатам.

Про це у своєму блозі на "Українській правді" повідомляє журналіст Сергій Андрушко.

"За новим кошторисом Верховної Ради на 2013 рік, годуватимуть ще й колишніх депутатів, а чинні зможуть відпочивати безкоштовно у всіх українських санаторіях і отримувати безкоштовне житло", - акцентує він.

На тему: ВР ухвалила свій кошторис

Згідно з його даними, бюджет, затверджений депутатами у четвер ввечері, складає майже 1 млрд. грн.

"Велика частина коштів піде не на забезпечення роботи народних депутатів, а на фінансування їхнього дозвілля та утримання великої кількості колишніх депутатів", - зазначає Андрушко.

"Новація цього кошторису Верховної Ради – народні депутати зможуть відпочивати безкоштовно не лише у кількох парламентських санаторіях. Тепер вони це зможуть зробити, за словами депутата Пишного не лише в пансіонатах, що належать Верховній Раді, а й в інших коштом українських платників податків", - додав він.

"Головне питання, яке може турбувати платників податків – навіщо їм платити за відпочинок депутатів в санаторіях. Ще 5,7 млн. грн. виділять депутатам на будівництво житла", - підкреслив журналіст.

Фото документів - з сайту УП