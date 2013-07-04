ВР ухвалила свій кошторис

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир Рибак виніс це питання на голосування без обговорення.

За рішення проголосували 245 народних депутатів із 351 зареєстрованого в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада не підтримала проект Постанови “Про кошторис Верховної Ради України на 2013 рік”.

Як повідомив тоді голова комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Володимир Макеєнко, даним проектом передбачалося на виконання ВР своїх повноважень виділити 935 млн. 971 тис. грн.

Також передбачалося виділити на безплатний проїзд одного депутата 26800 грн. На утримання помічників народного депутата з січня 2013 року передбачалося виділити 76 тис. грн., а з 1 травня 2013 року — 160 тис. грн.

Проект постанови було направлено на доопрацювання в профільний комітет парламенту.