У ПР думають, що у вересні встигнуть прийняти всі закони для асоціації з ЄС

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів Євген Мураєв в ефірі «5 каналу».

«Для того, щоб закони були зважені, вони повинні бути ретельно опрацьовані, більше того вони повинні пройти Венеціанську комісію, і повинні бути узгоджені з ОБСЄ. Після виконання всіх рекомендацій, адаптації законів, після того, як вони будуть вивірені, ми безумовно їх внесемо, і у вересні розглянемо», - каже регіонал.

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«Саміт "Східного партнерства" буде у кінці листопада, в жовтні вже напевно буде винесено рішення Ради Європи щодо долі України. Я думаю, що до жовтня ми встигнемо відпрацювати всі законодавчі ініціативи та привести їх у відповідність з європейськими нормами. У нас достатньо часу, якщо опозиція не буде блокувати парламентську залу, і ми будемо плідно працювати», - заявляє Мураєв.