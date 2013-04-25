Глава МЗС Польщі відсунув Україні дедлайн для виконання вимог Європи

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що останнім строком вжиття заходів з боку України для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом стане кінець літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів, чому раніше критичною точкою називався травень 2013 року, а зараз - найближчі три місяці.

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“Часу залишилося дуже мало, і зараз немає якоїсь магічної дати. Однак є величезний ризик, що може бути занадто пізно, навіть якщо в останній момент Україна зробить правильні кроки, але це все одно буде занадто пізно. А нам усім (країнам ЄС - УНІАН) також потрібен час для того, щоб оцінити ситуацію. Якщо говорити дуже приблизно, то я би назвав такий строк… - це десь кінець літа”, - сказав Р.Сікорський.