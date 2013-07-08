Папа Римський здійснив свій перший візит за межі Рима

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Перший візит Папи Римського Франциска І за межі Рима став таким же знаковим, як і все, що він робить. Метою подорожі стала "земля відчайдушних мігрантів" - італійський острів Лампедуза.

Так, лише за останні півроку на острів прибули майже 4000 біженців з усього світу.

Папа Римський відслужив месу, складену з покаянних молитов. На ній були присутні понад 10 тисяч осіб. Тим, хто затонув у морі у пошуках кращої долі, був присвячений і найбільш зворушливий момент подорожі, коли Папа Франциск І спустив на воду вінок квітів на вшанування пам'яті тих 25 тисяч жертв, імена яких часто навіть не відомі.

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У сучасному світі існує серйозна небезпека, сказав Папа Франциск на Лампедузі, а саме – глобалізація байдужості. "Культура гонитви за добробутом робить нас байдужими до криків про допомогу, - зазначив понтифік. – Ми звикли до страждань ближнього. Вони нас не стосуються, не цікавлять, є не нашою проблемою".

Завершивши месу на Лампедузі, Папа Римський повернувся до Рима.

До речі, він хотів провести "скромний апостольський візит", однак на оголошене прес-службою Ватикану побажання Франциска відреагували зовсім навпаки: тисячі журналістів, операторів, представників громадських організацій супроводжували його поїздку. Зате на вулицях Лампедузи не було посиленої присутності правоохоронців та перекритих проспектів – це бажання Папи Франциска було виконано.