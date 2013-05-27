Папа Римський закликав італійських мафіозі покаятися

07:37, 27 травня 2013
Світ
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Папа Римський Франциск розкритикував італійську мафію і закликав злочинців молитися.

Папа Римський звернувся до Cosa Nostra / Фото: jesuit.org

Про це понтифік заявив під час свого традиційного недільного звернення на площі святого Петра в Римі, пише The Daily Telegraph.

«Я думаю про всі страждання чоловіків, жінок і навіть дітей, яких використовує мафія. Вони змушені виконувати роботу, яка перетворює їх на рабів, наприклад, займатися проституцією. Ми молимося, щоб ці мафіозні чоловіки і жінки звернулися до бога », - сказав Папа.

У суботу сицилійський священик Джузеппе Пульїзі, убитий після закликів до віруючих протистояти мафії, був визнаний мучеником і зарахований до лику блаженних. За життя він неодноразово говорив про те, що Cosa Nostra вербує молодих людей, користуючись їх недосвідченістю і бажанням отримати легкі гроші, і закликав віруючих не піддаватися спокусам.

Газета.ру

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