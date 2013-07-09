Політолог про угоду з ЄС: Ніякого раю не наступить після її підписання

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко сьогодні під час круглого столу «Україна - Польща: Від історичного минулого до європейського майбутнього».

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Він зауважив, що надмірно завищені очікування від підписання цієї Угоди є небезпечними, і до цього питання потрібно підходити реалістично.

«Ніякого раю не наступить після її підписання», - сказав Фесенко, і додав, що, водночас, це відкриє перед Україною велику кількість можливостей, і потрібно провести велику роботу, аби вони стали її реальним потенціалом.

В цьому, на думку Фесенка, Україні може допомогти Польща, яка має великий євроінтеграційний досвід, зокрема, щодо імплементації європейського законодавства.

«Тут не треба соромитися, треба цим польським досвідом скористатися», - сказав він.

Крім того, політолог вважає, що допомагаючи Україні з євроінтеграцією, Польща реалізує власний інтерес як регіональний лідер. «Не потрібно комплексувати з цього приводу. Якщо наші інтереси співпадають – дай Бог, я думаю, що це нормально», - сказав Фесенко.