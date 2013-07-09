Політолог про угоду з ЄС: Ніякого раю не наступить після її підписання
Не потрібно мати надмірно завищених очікувань від підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко сьогодні під час круглого столу «Україна - Польща: Від історичного минулого до європейського майбутнього».
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Він зауважив, що надмірно завищені очікування від підписання цієї Угоди є небезпечними, і до цього питання потрібно підходити реалістично.
«Ніякого раю не наступить після її підписання», - сказав Фесенко, і додав, що, водночас, це відкриє перед Україною велику кількість можливостей, і потрібно провести велику роботу, аби вони стали її реальним потенціалом.
В цьому, на думку Фесенка, Україні може допомогти Польща, яка має великий євроінтеграційний досвід, зокрема, щодо імплементації європейського законодавства.
«Тут не треба соромитися, треба цим польським досвідом скористатися», - сказав він.
Крім того, політолог вважає, що допомагаючи Україні з євроінтеграцією, Польща реалізує власний інтерес як регіональний лідер. «Не потрібно комплексувати з цього приводу. Якщо наші інтереси співпадають – дай Бог, я думаю, що це нормально», - сказав Фесенко.