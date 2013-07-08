ЄС має підписати Асоціацію незалежно від Тимошенко - експерти

Таку думку висловили українські експерти в ході експертного опитування «Оцінка політичної ситуації в контексті проведення переговорів між Україною та ЄС щодо підписання Угоди про Асоціацію», проведеного 01-05 липня 2013 року Агентством стратегічних комунікацій Res Publica.

Більшість опитаних експертів (60%) упевнені, що у разі, якщо питання звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко не буде вирішено до Вільнюського саміту, то ЄС повинен підписувати Угоду з Україною - так як майбутнє країни не повинно бути заручником окремих особистостей або ситуацій . 20,0% вважають, що Євросоюз підписувати Угоду з Україною не повинен - ​​так як принципи ЄС важливіше інтересів окремих країн. І 20,0% вагалися з відповіддю.

При цьому, експерти продовжують оптимістично оцінювати шанси України підписати Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом найближчим часом.

Так, 70,0% респондентів висловили впевненість в тому, що Угода буде підписана на Вільнюському саміті Східного партнерства у листопаді 2013 року. 3,3% вважає, що Україна не встигне оформити ассоціацію до кінця 2013 року, але зробить це до президентських виборів 2015 року. 6,7% опитаних прогнозують, що Угода буде підписана вже після 2015 року. І 10,0% впевнені в тому, що Угода про Асоціацію в найближчі роки підписано не буде.