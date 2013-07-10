Бізнес-успіх сина Януковича регіонал пояснює впевненістю

Фахівці висловлюють здивування, оскільки, кажуть вони, важко уявити таке стрімке зростання компанії у період падіння економіки.

Народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук’янов вважає, син Президента України досяг такого успіху завдяки впевненості.

«Впевненість дає можливість більш позитивно оцінювати майбутнє і дозволяє інвесторам більш сміливо отримувати кредити розуміючи, що бізнес буде працювати хоча б на тому рівні, на якому розраховується, і підприємство матиме обігові кошти, щоб повернути кредити», – вважає регіонал.

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Наразі в Україні відбувається падіння в усіх сферах економіки, окрім сільського господарства. Відтак, щоб у таких умовах бути успішним бізнесменом, потрібно бути «генієм, або ж сином президента», каже Радіо Свобода народний депутат від партії УДАР Павло Різаненко.

«Всі сфери падають, тільки сільське господарство показує зростання, – наголошує Різаненко. – І «МАКО Холдинг» сільського господарства особливо не має, то потрібно бути супер генієм, або потрібно бути просто сином президента. Я не вважаю, що це його досягнення. Це та система, яка у нас є, коли бізнесом без прикриття адмінресурсу, правоохоронних органів, прокуратури та судів нормально займатися неможливо».

Жодна компанія не може так швидко зростати під час падіння економіки, вважає старший консультант Київської школи економіки Володимир Дубровський. Тож якби таке сталося у європейській країні, це могло б призвести до імпічменту президента.

«Для всіх очевидно, що це пов’язано з тим, що це не просто якийсь Олександр Янукович, а це Олександр Янукович, який син Віктора Януковича, – зазначає експерт. – У будь-якій цивілізованій країні цій фірмі потрібно було б це дуже ретельно спростовувати. Це стало б предметом розслідування і, зрештою, привело б президента до імпічменту. Не може фірма у ситуації, коли економіка падає, так швидко зростати без всяких на те поважних причин».

Група МАКО об’єднує «МАКО Холдинг» (Донецьк), банк ПАТ «ВБР» а також понад 10 підприємств в Україні, Голландії та Швейцарії. «МАКО Холдинг» працює на українському ринку з 2006 року і займається інвестиціями у будівництво. Сумарні активи холдингу становлять 1,7 мільярда гривень.