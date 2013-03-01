Янукович радить запитати в його сина Олександра, як той став мільярдером

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на відповідне запитання.

«У вас є можливість задати це питання йому особисто. Наскільки мені відомо, в нього часу трохи більше, ніж у мене, і він частіше зустрічається з пресою, тому вам ніхто не відмовить», - сказав Президент.

«Задайте - він вам розповість. Я подробиць не знаю, я знаю, що він звик багато працювати, вміє працювати, створив нормальну команду», - додав В.Янукович.

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За його словами, він вимагає від свого сина, і постійно про це йому говорить, що все, що він робить, він має робити прозоро, «тому що він знаходиться під мікроскопом, у тому числі й вашим».

На думку В.Януковича, чим більше в Україні буде успішно працюючих людей, тим краще буде для країни. Головне, за словами В.Януковича, щоб ці люди своєчасно сплачували податки і створювали нові робочі місця.