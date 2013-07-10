Яценюк наполягає, що Клюєв і Захарченко причетні до побиття журналістів

Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що перенесення на 6 серпня розгляду в суді кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка, Михайла Пшука, Андрія Ярошенка і Сергія Приходька у побитті журналістів зроблено з метою винесення їм м’якого вироку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після завершення засідання Шевченківського районного суда Києва.

“Сьогодні вони спеціально не привели захисників, щоб відтягнути розгляд справи на серпень, коли буде мінімальна політична активність, щоб винести винним м’який вирок”, - сказав Яценюк.

За його словами, ця справа - одна з найбільш резонансних в Україні, коли «бандити під прикриттям міліції били журналістів і громадян».

Водночас Яценюк висловив переконання, що вирок має бути оголошений до саміту у Вільнюсі, щоб покарання понесли не лише четверо виконавців побиття журналістів, але і його організатори.

При цьому Яценюк вкотре висловив упевненість у тому, що до організації цього злочину причетні секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Клюєв та міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, підлеглі якого, на переконання Яценюка, здійснювали прикриття.

Яценюк сказав: «Я неодноразово наголошував про те, що, за моєю інформацією, до організації цієї акції має персональне відношення секретар Ради національної безпеки і оборони Клюєв. Зрозуміло, що без міністра внутрішніх справ та правоохоронної системи побиття журналістів не могло відбутися. І тому ці (Тітушко, Ярошенко, Приходько, Пшук) є виконавцями”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Яценюк на засіданні парламенту заявив, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування нападів на журналістів 18 травня у Києві має з’ясувати роль і місце Клюєва та Захарченка в «організації провокацій та побиття журналістів».

За інформацією прес-служби ВО “Батьківщина”, Яценюк тоді сказав, що комісія повинна розслідувати факти побиття журналістів, «факти завідомо спланованої провокації керівництвом МВС, факти, які вказують на те, що секретар РНБО Андрій Клюєв особисто займався підготовкою даних провокацій, особисто займався так званим антифашистським маршем та має відношення як до побиття журналістів, так і до тих масових заворушень, які відбулись 18 травня».

За його словами, також ТСК має з’ясувати роль і місце Захарченка в організації подій 18 травня. «Чому міністр внутрішніх справ України тут, виступаючи з високої трибуни Верховної Ради, зухвало збрехав. Збрехав про фактичні обставини і матеріали справи, знаючи, що це не відповідає дійсності і що він персонально і його люди інструктували гопників і мали безпосереднє відношення до тих провокацій, які відбувались 18 травня», - підкреслив він.

Яценюк зауважив, що в інтернет-ЗМІ опубліковано фотографії міністра внутрішніх справ на даху готелю «Інтерконтиненталь» разом з начальником Головного управління МВС у місті Києві паном Коряком, «які 18 травня з приміщення цього готелю спостерігали за безпорядками і провокаціями, які відбувались тоді, коли почали бити українських журналістів, коли почали робити те, що в кожній країні тягне за собою відставку міністра внутрішніх справ, голови СБУ, всієї ланки правоохоронної системи по місту Києву».