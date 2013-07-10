Суд переніс розгляд справи Тітушка і трьох його спільників

Шевченківський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка, Сергія Приходька, Андрія Ярошенка та Михайла Пшука у побитті журналістів Ольги Сніцарчук та Владислава Соделя під час масових акцій 18 травня в Києві на 6 серпня.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення на початку судового засідання через відсутність адвоката одного з обвинувачених ухвалила слідчий суддя Лариса Радуцька.

На судове засідання, яке розпочалося у переповненому людьми залі, також прийшов голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Наступне судове засідання має розпочатися 6 серпня о 14.00.