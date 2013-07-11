Азаров хоче мати робочий спецорган для роботи з інвесторами

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив на засіданні Кабінету міністрів.

«Для розвитку діалогу з бізнесом уряд підтримує створення спеціального уповноваженого органу для роботи з інвесторами», - сказав Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 7,2% менше від показника за 2011 рік (6,480 млрд дол.).

У першому кварталі поточного року іноземні інвестори вклали в економіку України 1,560 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 76,25% більше від показника першого кварталу 2012 року (885,1 млн. дол.). Загальний обсяг іноземних інвестицій, внесених в економіку країни з початку інвестування, на 1 квітня 2013 року становить 55,709 млрд дол., що з розрахунку на душу населення становить 1,227 тис. дол. Інвестиції надійшли зі 136 країн світу.

На думку експертів, приплив в Україну прямих іноземних інвестицій за підсумками року може скоротитися до 4 млрд доларів.