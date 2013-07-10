Німецькі експерти прогнозують, що інвестори втрачатимуть на українських векселях до 30%

Таку думку про прийнятий минулого тижня "вексельний" закон висловили німецькі експерти у коментарі Німецькій хвилі.

Згідно з законом, експортери можуть отримати замість заборгованих грошей векселі терміном погашення до п'яти років. Крім того, аби отримати за векселі живі гроші, їх можливо доведеться продавати зі значним дисконтом. Посилаючись на досвід попередніх років, коли уряд вже експериментував з погашенням заборгованості цінними паперами, експерт юридичної фірми Beiten Burkhardt Юліан Ріс прогнозує, що за векселі на ринку можна буде отримати на 15-20% менше їхньої номінальної вартості.

Його колега з юридичної фірми Noerr Александер Вайґельт, вказуючи на прогнози банкірів, каже про втрати до 30%. "Для багатьох компаній це питання виживання: вони не можуть собі дозволити роками чекати на повернення ПДВ. Є, приміром, великі компанії, яким держава заборгувала вже сотні мільйонів доларів. Якщо гроші потрібні швидко, то компанії продаватимуть ці векселі і з втратами у 20 чи навіть 30 відсотків", - впевнений Вайґельт.

Німецькі юристи радять своїм клієнтам, якщо фінансова ситуація підприємства дозволяє, набратися терпіння і домагатися повернення ПДВ всіма законними способами.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада ухвалила Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо реструктуризації бюджетної заборгованості).

У пояснювальній записці зазначається, що цим документом пропонується доповнити Закон України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» новою статтею 22, згідно з якою надати право Кабінету міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 1 січня 2013 року, шляхом видачі фінансових казначейських векселів у встановлених ним обсягах та порядку.

Також передбачається на добровільних засадах здійснювати бюджетне відшкодовування податку на додану вартість шляхом видачі фінансових казначейських векселів.

В законі передбачено надати право Кабінету Міністрів України реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету, що виникла станом на 01 січня 2013 року у встановлених ним обсягах, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до 5 років, з дохідністю, що не перевищує 5%.

Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.