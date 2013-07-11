Польський депутат заявив, що ПР і КПУ не мали права писати лист до Сейму

Таку думку висловив депутат Сейму із правлячої "Громадянської платформи" (РО) Мирон Сич на дискусії з питання ухвали резолюції щодо Волинської трагедії, у якій брали участь і Вадим Колесніченко та інщі представники ПР та КПУ.

Сич нагадав своїм польським колегам, що Колесніченко був ініціатором законопроекту про надання російській мові статусу регіонального в Україні. Він також висловив переконання, що українські парламентарі не мали права писати листа до маршалка Сейму Єви Копач з проханням визнати Волинську трагедію геноцидом, поки самі не зробили того ж в Україні.

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«Маєте більшість (у Верховні Раді — ред.). Як смієте звертатись до польського Сейму, коли саме ви повинні зробити це (визнати Волинську трагедію геноцидом — ред.) у Верховні Раді?», - запитав польський депутат в українських колег, пише Wpolityce.pl.

Як повідомляв УНІАН, 150 народних депутатів України звернулися з листом до голови Сейму Польщі з прохання визнати події українсько-польського конфлікту 1943 року геноцидом.