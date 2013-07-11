Правляча партія Польщі проти оголошення Волинської трагедії геноцидом

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це свідчать виступи представників партії під час дискусії на цю тему, котра відбулася у середу ввечері.

Представники РО, яка представлена у Сеймі 206 з усіх 460 депутатів, переконували, що "етнічна чистка з ознаками геноциду" краще відтворює сутність тих трагічних подій, ніж саме слово "геноцид", на якому наполягали більшість із решти польських партій.

Представники партії також закликали депутатів взяти до уваги можливу негативну реакцію на заяву в Україні.

Позицію РО підтримав "Рух Палікота", який має 36 депутатів у Сеймі, та представник якого під час дискусії закликав більше концентруватися на майбутніх стосунках з Україною, ніж на минулому.

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На називанні Волинської трагедії "геноцидом" наполягали представники найбільшої опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS), Польської селянської партії, яка входить в урядову коаліцію (PSL), та опозиційних "Союз лівих демократів" (SLD), та "Солідарна Польща" (SP).

Вони також закликали встановити 11 липня Днем пам'яті жертв Волинської трагедії та мучеництва кресов’ян.

Роберт Тишкевич з РО заявив, що такий день де-факто був би днем пам'яті польських жертв з рук українців, заявивши, що польські громадяни в часи Другої світової війни набагато більше постраждали від тодішньої німецької та радянської влади.

"Цей злочин заслуговує на день пам'яті, але видається, що має бути така послідовність: спочатку треба встановити день пам'яті жертв гітлеризму 1 вересня, а 17 вересня - як день жертв радянського системи, і тоді наступні річниці", - сказав він.

Тишкевич, котрий представляв в Сеймі компромісний варіант заяви на тему Волинської трагедії, закликав підтримати власне цей варіант, зазначивши, що значна його частина складається власне з пропозицій інших партій.

Представлені у польському Сеймі політичні сили, які хочуть назвати ті події "геноцидом" та встановити День пам'яті жертв, разом мають в нижчій палаті польського парламенту 208 голосів та можуть проголосувати відповідні поправки до компромісного варіанту, якщо заручаться підтримкою 10 депутатів з інших об'єднань та позафракційних, а також частини депутатів РО.

Рішення приймається більшістю голосів: 231.

Як повідомляв УНІАН, Сейм Польщі планує проголосувати за заяву в справі 70-ої річниці Волинської трагедії у найближчу п'ятницю, 12 липня, та до комромісного варіанту підготовленого однією з комісії подано шість поправок.

Найважливіші з них це власне визнання тих подій "геноцидом" та встановлення 11 липнем, яке вважається у Польщі апогеєм тих подій, Днем пам'яті жертв Волинської трагедії.

Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про 100 тисяч польських жертв, зазначаючи, що насправді польсько-українських конфлікт забрав життя до 30 тисяч поляків. Крім цього вони звертають увагу на те, що українці теж гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА.