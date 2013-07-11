Держказначейство заявляє, що місцеві бюджети винні йому майже 12 мільярдів

Про таку заборгованість місцевих бюджетів повідомили у Державному казначействі України на запит Тиждень.ua.

Казначейство переконує, що воно вчасно виконує свої функції і наголошують, що касові видатки місцевих бюджетів за 6 місяців 2013 року (оперативні дані) становили 107 млрд 507 млн грн. і зросли порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 9 млрд 85 млн грн, або на 9,3 відсотків.

«Із загального фонду місцевих бюджетів проведено видатків у сумі 97 млрд 699 млн грн., що на 8 млрд 432 млн грн, або на 9,4 відсотків більше аналогічного показника 2012 року», – повідомляє Держказначейство.

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Станом на 1 липня Казначейством перераховано з державного бюджету місцевим бюджетам міжбюджетних трансфертів на загальну суму 53 млрд 840 млн грн, дотація вирівнювання склала 27 млрд 340 млн грн.

У відомстві наголошують, що, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку можуть отримувати позики для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів та середньострокові позики без нарахування відсотків за користування цими коштами.

«За 2013 року місцевим бюджетам надано позик на покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 27 млрд 462 млн гривень. Станом на 01.07.2013 залишок непогашених позик складав 7 млрд 164 млн гривень. Заборгованість місцевих бюджетів за середньостроковими позиками (з урахуванням заборгованості минулих років) складала 4,7 млрд гривень», – звітує Держказначейство.

Таким чином, наголошують у відомстві, «станом на 01.07.2013 заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом складала майже 11 млрд 960 млн гривень».

«Державна казначейська служба України направляє весь наявний фінансовий ресурс на виплату поточних видатків. Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що заяви представників міських рад щодо блокування коштів місцевих бюджетів Казначейством України є безпідставними та не відповідають дійсності», – підсумовує Держказначейство.