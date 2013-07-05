В.о.мера Миколаєва: до певного періоду я мовчав

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов'язки мера міста, секретар Миколаївської міськради Володимир Коренюгін в ефірі телеканалу «НИС-ТВ» 3 липня.

«Проблема дуже серйозна, - зазначив Коренюгін. - До певного періоду я мовчав, тому що виходили з ситуації, якось її варіювали. Сьогодні в Держказначействі лежить на 20 з половиною мільйонів наших платіжок, які забезпечені фінансовими надходженнями від міської громади. Тобто вони у нас в бюджеті є, але казначейство їх не випускає".

Він уточнив: "2,2 млн. лежить там (у казначействі — УНІАН) - це гроші на 143-й дитячий садок на Намиві. Якби ми сьогодні взяли ці гроші, я даю гарантію, що цього року ми б запустили новий дитячий садок на 240 місць у тій зоні, де він потрібен. Там лежить 1,5 млн. грн на наш сквер «Серце міста». Вони лежать вже три тижні, і лише 88 тисяч пройшло".

"Ми сьогодні не можемо продовжувати роботи. І я розумію підрядника, коли він зустрічається з такими проблемами" - наголосив в.о. мера.

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За словами Коренюгіна, "ще близько 1,8 млн. грн з Держказначейства дотепер не надійшло на рахунки підприємства «Миколаївзеленгосп», яким керує депутат міськради Віктор Буров. Через це підприємство не може виконувати роботи зі скошування трави, прибирання дерев тощо».

Крім того, зазначив керівник міста, через проблеми з перерахуванням коштів «гальмуються» ремонти дахів і доріг, не вистачає коштів, щоб підключити флюорограф у міській лікарні швидкої медичної допомоги, на що потрібно 21 тис. грн.

Коренюгін наголосив, що вживав заходів для вирішення проблеми, кілька разів звертався до губернатора Миколи Круглова.

«Проте, я переконаний, що вирішення цієї проблеми залежить не тільки від губернатора, це всеукраїнська проблема, - сказав він. - Якщо її зараз не вирішити, можуть виникнути величезні проблеми. Я хотів би, щоб мене почули всі-всі. Я вдячний тим, хто розуміє, і ми якось з ними сьогодні — когось умовили, десь перекинули кошти... Але це не система роботи. Це навіть не ручне управління, це щось нижче».