Коморовський: Націоналізм знищив українсько-польські відносини
Президент Польщі Броніслав Коморовський вважає, що націоналізм знищив українсько-польські відносини у «цей складний період ХХ століття, коли нашим народам найбільше була потрібна взаємна підтримка».
Про це глава Польської держави заявив після поминального богослужіння в пам`ять жертв Волинської трагедії у костелі св.Петра і Павла у Луцьку.
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Також він зазначив, щоб «багато жертв ще спочиває в безіменних могилах і очікують на християнське поховання».
«Я бажаю, щоб пам’ять цього досвіду загоїлася, але загоїлась не внаслідок того, що минає час, а внаслідок того, що ми вдаємось до дій, що ми думаємо», - сказав Коморовський.
На завершення Президент Польщі додав: «У спільній молитві ми повинні пам’ятати також і тих українців, які в рамках колективної відповідальності за злочини, скоєні іншими, стали жертвами воєнних злочинців на цій території протистояння».
Президент Польщі, віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко, представники обласної влади і духовенства, а також польські харцери поїхали покладати квіти у село Кисилин Локачинського району Волинської області, де у 1943 році у костелі було розстріляно поляків.