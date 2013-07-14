Коморовський: Націоналізм знищив українсько-польські відносини

Про це глава Польської держави заявив після поминального богослужіння в пам`ять жертв Волинської трагедії у костелі св.Петра і Павла у Луцьку.

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Також він зазначив, щоб «багато жертв ще спочиває в безіменних могилах і очікують на християнське поховання».

«Я бажаю, щоб пам’ять цього досвіду загоїлася, але загоїлась не внаслідок того, що минає час, а внаслідок того, що ми вдаємось до дій, що ми думаємо», - сказав Коморовський.

На завершення Президент Польщі додав: «У спільній молитві ми повинні пам’ятати також і тих українців, які в рамках колективної відповідальності за злочини, скоєні іншими, стали жертвами воєнних злочинців на цій території протистояння».

Президент Польщі, віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко, представники обласної влади і духовенства, а також польські харцери поїхали покладати квіти у село Кисилин Локачинського району Волинської області, де у 1943 році у костелі було розстріляно поляків.