Коморовський закликав українців і поляків до примирення

Про це заявив Президент Польщі Броніслав Коморовський після завершення поминального богослужіння у костьолі св. Петра і Павла сьогодні у Луцьку.

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«Ми мусимо підняти тягар цієї правди і поляки, і українці, і всі ті, хто бажає добросусідства, безпечного і майбутнього благополуччя наших народів», - наголосив Коморовський.

Також він зазначив, що між чотирма церквами (греко-католицька та римо-католицька церкви Польщі та України) було підтримано заклик на примирення.

“Ця спільна декларація про польсько-українське примирення на основі церков є особливо важливою подією, яка може бути переломною та набуде ще більшого значення, коли буде поширюватись”, - додав польський Президент.

“У ній (декларації) однозначно наголошується, що жертвами злочину стали десятки тисяч невинних людей, серед яких старі, жінки та діти, здебільшого поляки, та водночас українці, а також ті, хто рятували від загроз сусідів і родичів», - сказав Коморовський.

«Знаю, що такі слова не здобудуть підтримки серед тих, хто захоче зменшити або виправдати той злочин, що був скоєний на Волині. Такі слова також не сприйматимуться тими, хто хоче підтримати українсько-польську ворожнечу. Однак ці слова можуть бути стимулом до добрих дій решти людей, які прагнуть українсько-польського примирення для визнання правди”, - підкреслив Президент Польщі.