У Раді пропонують відселяти людей з «хрущовок» примусово (відео)

Згідно з документом, для розселення старого будинку буде достатньо згоди 60% його мешканців.

На тему: Чернівецькі димоходи у «хрущовках» - небезпечні для життя

Якщо депутати приймуть поправки до закону, забудовнику не треба буде вичікувати, поки на переїзд погодяться всі мешканці будинку, повідомляє ТСН.

Саме необхідність отримати згоду всіх власників – загальмувала закон, прийнятий під час будівельного буму, кажуть експерти.

У 2006 році, коли закон у першій редакцій був прийнятий, серед мешканців великих міст виник навіть певний ажіотаж. Люди масово скуповували житло у старих будинках, сподіваючись отримати квартири у новобудовах. Втім, закон виявився мертвонародженим.

За 7 років його існування жодну хрущівку так і не розселили.

Начальник Київгенплану Сергій Броневицький розповідає, що примусове відселення за участі навіть правоохоронців – це нормальна світова практика. Так розбудували всю Європу.

Президент конфедерації будівельників Лев Парцхаладзе впевнений, що маленьким містам та навіть обласним центрам сміливі нововведення не допоможуть, поки ринок не отямиться від кризи. "Але забудовнику вигідно, дійсно", - погоджується експерт.

Директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко у новому законі вбачає неабиякі ризики для мешканців старих домів. По-перше, в документі – недостатньо чітко прописано, квартири якої площі отримають люди замість своїх власних. По-друге, який саме дім є старим та непридатним для життя. "Якщо забудовник захоче цей будинок, він каже – він не відповідає нормам теплоізоляції! Все, зносимо, переїжджайте!", - каже Сергієнко.

Раніше повідомлялося, що українським "хрущовкам" пророкують масове обвалення вже через 10 років.