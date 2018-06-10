Чернівецькі димоходи у «хрущовках» - небезпечні для життя

Нещодавно на проспекті Незалежності, 56 у Чернівцях в одній із хрущовок мало не загинула від отруєння чадним газом 20-річна дівчина. Вона надихалася випарів, які потрапили до її квартири від сусідів, у квартирі яких працювала газова колонка. Фахівці, які після цього випадку обстежили будинок, стверджують, що перегородки в димовентиляційних каналах там відсутні. Тобто – димохід та вентиляція – фактично одне ціле, газові колонки працюють саме туди – у вентиляцію. Тож, якщо хтось увімкнув колонку, то до сусіда надходять продукти згоряння. А далі вже, кому як пощастить…

Наразі ж цілий під’їзд будинку №56 на проспекті Незалежності півтора місяця відімкнений від газопостачання. Після цього випадку газівники та чиновники забили на сполох – використовувати такі димовентиляційні канали не можна – їх стан загрожує життю мешканців хрущовок.

Який же вихід? В. о. голови правління ПАТ «Чернівцігаз» Віктор Горда заявив журналістам, що мешканцям хрущовок, які користуються газовими колонками для обігріву води, відімкнуть їх, якщо після перевірки виявлять, що димовентиляційні канали не відповідають нормам безпеки.

“Димовентиляційні канали – дуже серйозна проблема для міста. Майже увесь проспект Незалежності забудований "хрущовками", у яких на сьогодні зруйновані димовентиляційні канали”, - сказав Горда.

За його словами, ці канали проектувалися і були зроблені лише для вентиляції. Але до них під’єднують газові колонки. Якщо не ущільнити канал і не дати можливості продукту згоряння вийти в повітря, то кислота, яка міститься в ньому, осідає на стінках каналу та руйнує його. Так чадний газ потрапляє у квартири і, за таких умов, користуватися газовими колонками забороняється.

За словами Віктора Горди, «Чернівцігаз» спільно з міською радою Чернівців розробляють проект для ущільнення димовентиляційних каналів. Щоби демонтувати вентиляційні канали і збудувати їх за новою системою в одному під’їзді потрібно 120 тисяч гривень.

“Якщо це не вдасться, тоді буде розглядатися питання виділення субсидій населенню для закупівлі та встановлення в хрущовках електробойлерів для підігріву води, - зазначив Віктор Горда.

Тепер же й з’ясувалося, що проблема ця – не нова. Про неї вже знають близько 30 років, але піднімають лише, коли стаються трагічні випадки.

Наразі в Чернівцях, за даними місцевих ЗМІ, є 164 будинки (у них нараховується 7600 квартир), які ще в 1980-х роках мали проблеми із димовентиляційними каналами. Але й досі мало що було зроблено для вирішення цих проблем. Ні тоді, ні зараз – не було і немає грошей.

“Коли будували хрущовки, про газові колонки не йшлося, адже опалення та гаряча вода мали бути централізованими. З опаленням вийшло, а ось гарячу воду провести не спромоглися, – розповів місцевій газеті «Молодий буковинець» Юрій Медвєдєв, в. о. голови правління чернівецького підприємства «Житловик». – Тому чернівчанам пішли на поступки й дозволили встановлювати газові колонки. А керамічний блок, з якого були збудовані канали, руйнується дуже швидко через перепад температур та від кислотного конденсату, що виникає від викидів газу”.

За його словами, коли в Чернівцях ще за Союзу загинула ціла сім’я, то приїхала комісія із представників різних міністерств та відомств. Протокол її рішення від грудня 1984 року нині випадково зберігся в єдиному екземплярі. Ось цитата із цього документа: «У місті Чернівці в частині будинків, які збудовані з керамічних блоків, не ущільнювати канали. Вважати не доцільно та економічно неефективним перекладку димових каналів. Гаряче водопостачання здійснити централізовано в період з 1985 до 1990 років».

Та централізоване гаряче водопостачання в чернівецьких хрущовках так і не з’явилося. А в середині 1990-х років воно зникло навіть там, де було – у будинках панельної забудови, а також у так званих “чешках” та “київках” проблему люди самі вирішили за допомогою електроводонагрівачів.

Між тим, не всі мешканці хрущовок розуміють небезпеку ситуації.

“Ми кілька разів просили мешканців зібратися, щоби сажотруси могли обстежити схему побудови димових каналів. Зібралося з 50 квартир лише кілька людей, – говорить Денис Тимофєєв, головний інженер підприємства «Житловик». – Люди сказали, що їм це не цікаво”.

Технічно можливо ущільнити димові канали. Та на це виділяють дуже мало коштів. Так, 2012 року планували ущільнити канали в 78 будинку, що на проспекті Незалежності, але кошти не виділили. 2011 року був «ущільнений» лише один будинок – на Головній, 180, де загинула сім’я. На проспекті Незалежності, 50, лише після того, як дві сім’ї отруїлися, теж ущільнили канали.

За підрахунками, на роботи в одному будинку потрібно 200 тисяч гривень.

Інший вихід – встановити в таких квартирах електробойлери. Але це також чималі витрати, оскільки потрібно міняти і посилювати електромережі. Наразі чиновники міськради розводять руками, нарікаючи на катастрофічний брак коштів на утримання житлового фонду.

За словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міськради Василя Манчуленка, вихід із ситуації – це або перебудовувати (що малоймовірно, бо занадто дорого), або відновлювати димовентиляційні канали там, де вони ще не до кінця зруйновані, і ущільнити шви. За словами чиновника, нині існують новітні технології: герметичний метод установки труб або метод рукава.

Та усе впирається в кошти, вірніше їх відсутність. На початок 2013 року з міського бюджету на три райони Чернівців для утримання житлового фонду виділено 3,7 мільйона гривень. Нині ще додали певну суму, але цього вкрай мало на усі інші витрати для утримання комунального житла.

Олександр Мостіпака