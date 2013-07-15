Народних депутатів від опозиції не пускають до столичного главку міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

Як зазначається в повідомленні, біля Головного управління МВС України в Києві зібралися близько 50-ти активістів на підтримку прав підприємців столичного ринку «Шлях».

Пікетувальники, серед яких народні депутати від опозиції, громадські активісти і підприємці, прийшли висловити свій протест проти дій столичної міліції.

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«Співробітники міліції не пускають у двері нікого, навіть народних депутатів, які хочуть лишити у столичному главку депутатський запит щодо проведення об’єктивного розслідування побиття дівчини та пояснень щодо відкриття кримінальних справ стосовно активістів, які штурмували райвідділок міліції у п’ятницю», - повідомив народний депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський.

За його словами, активісти вимагають особистої зустрічі з керівником київської міліції та його пояснень.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції заявили, що сьогоднішня акція біля главку не санкціонована, оскільки на її проведення організатори не подавали будь-яких заявок, і носить характер певної провокації.

Тим не менш, як зазначили у ВЗГ, правоохоронці не вживатимуть будь-яких дій до мітингувальників, якщо вони не порушуватимуть громадський порядок, і готові до діалогу, якщо буде створено з боку організаторів акції відповідну ініціативну групу.

Довідка УНІАН. 12 липня працівники ринку "Шлях" і представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ міліції Києва, вимагаючи покарати лейтенанта, який вдарив жінку під час конфлікту на території ринку 12 липня.

У свою чергу начальник столичної міліції Валерій Коряк заявив 13 липня, що в результаті конфлікту з активістами 11 постраждали співробітників Святошинського райуправління.

За його словами, активістів, які напали на правоохоронців, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.