Народних депутатів від опозиції не пускають до столичного главку міліції
Нардепи обурені тим, що їх не пропускають.
Народних депутатів від опозиції не пускають до столичного главку міліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».
Як зазначається в повідомленні, біля Головного управління МВС України в Києві зібралися близько 50-ти активістів на підтримку прав підприємців столичного ринку «Шлях».
Пікетувальники, серед яких народні депутати від опозиції, громадські активісти і підприємці, прийшли висловити свій протест проти дій столичної міліції.
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«Співробітники міліції не пускають у двері нікого, навіть народних депутатів, які хочуть лишити у столичному главку депутатський запит щодо проведення об’єктивного розслідування побиття дівчини та пояснень щодо відкриття кримінальних справ стосовно активістів, які штурмували райвідділок міліції у п’ятницю», - повідомив народний депутат від «Батьківщини» Андрій Павловський.
За його словами, активісти вимагають особистої зустрічі з керівником київської міліції та його пояснень.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції заявили, що сьогоднішня акція біля главку не санкціонована, оскільки на її проведення організатори не подавали будь-яких заявок, і носить характер певної провокації.
Тим не менш, як зазначили у ВЗГ, правоохоронці не вживатимуть будь-яких дій до мітингувальників, якщо вони не порушуватимуть громадський порядок, і готові до діалогу, якщо буде створено з боку організаторів акції відповідну ініціативну групу.
Довідка УНІАН. 12 липня працівники ринку "Шлях" і представники громадських організацій штурмували Святошинський райвідділ міліції Києва, вимагаючи покарати лейтенанта, який вдарив жінку під час конфлікту на території ринку 12 липня.
У свою чергу начальник столичної міліції Валерій Коряк заявив 13 липня, що в результаті конфлікту з активістами 11 постраждали співробітників Святошинського райуправління.
За його словами, активістів, які напали на правоохоронців, буде притягнуто до кримінальної відповідальності.