Сьогодні активісти пікетуватимуть Київське управління міліції

Активісти вимагатимуть звільнити та притягнути до відповідальності начальника Святошинського райвідділу міліції, його заступника та лейтенанта, який вдарив дівчину на ринку «Шлях», повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Києві під час проведення заходів з протидії нелегальній торгівлі на ринку «Шлях» у Святошинському районі міліціонер вдарив активістку Коаліції учасників Помаранчевої революції (КУПР) Ірину Бондар за прохання спілкуватися державною мовою.

Увечері того дня близько сотні людей прийшли до Святошинського райвідділу міліції, протестуючи проти дій міліціонера та вимагаючи його покарати.

Разом з тим у київській міліції заявили, що міліціонер не бив на ринку «Шлях» дівчину, а вона сама наштовхнулася на його долоні.