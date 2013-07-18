У Захарченка вже кажуть, що міністр був не у відпустці, а у відрядженні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС Іван Бабаєв, який знаходиться біля будівлі МВС, де триває мітинг проти свавілля міліції.

“У нього (Захарченка - УНІАН) був графік відпусток, він був у відрядженні, зараз знаходиться на робочому місці у міністерстві”, - сказав Бабаєв.

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Він наголосив, що Захарченко готовий зустрітися із учасниками пішої ходи із Врадіївки, коли вони прийдуть до будівлі МВС.

За словами представника прес-служби ВМВС, на мітингу, який відбувається біля МВС зараз, немає представників із Врадіївки, учасники ходи, за його даними, зараз знаходяться біля дельфінарію.

“Він готовий з ними зустрітися, готовий їх вислухати і прийняти від них заяву. Тут (біля МВС - УНІАН) жодного з Врадіївки. Ми готові вислухати усіх. Хода зараз знаходиться біля дельфінарію, нам повідомили наші працівники, коли вони (учасники ходи з Врадіївки - УНІАН) пройшли КП”, - заявив Бабаєв.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня жителі Врадіївки вирушили пішою ходою до Києва. Свою акцію вони почали після подій у їхньому селищі, де міліціонери побили і зґвалтували місцеву жительку.

Жителі Врадіївки мають намір вимагати звільнення Захарченка з посади міністра внутрішніх справ України та переатестації громадськими комісіями всіх працівників міліції.