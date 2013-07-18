Захарченко вважає, що врадіївську ходу використовують політики

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив журналістам на прес-конференції після своєї зустрічі з представниками акції протесту, яка проходила сьогодні біля будівлі МВС.

“ Громадяни прийшли із своїми проблемами, з тими питаннями, які їх хвилюють . І їх не цікавить взагалі питання політичних гасел. Народні депутати, ті які привели з собою своїх однопартійців, ті, хто підтримує певні політичні партії, вони, безумовно, прийшли з відповідними політичними гаслами. Але на цих подіях, врадіївських, дехто хоче заробити якусь політичну, важко сказати, що вони взагалі хочуть заробити”, - сказав Захарченко.

Він наголосив, що політики хочуть продемонструвати політичну дію.

Зокрема, міністр зауважив, що спочатку він мав намір вийти до учасників акції під МВС. Однак з’ясувалося, що під МВС немає нікого із мешканців Врадіївки – учасників ходи. За його словами, коли акція вже відбувалася, учасники ходи були ще в Голосіївському районі.

При цьому журналістам було продемонстровано відеоролик, на якому один із лідерів «Спільної справи» Олександр Данилюк повідомляє, що один із організаторів ходи з Врадіївки - народний депутат з фракції «УДАР» Сергій Каплін, змінив маршрут ходи.

Крім того, Захарченко наголосив, що йому надали інший відеоролик, в якому «показані активісти КУПРу, які продають врадіївську ходу». За словами міністра, з цього ролику видно, як «журналісти проводять розслідування і, як я зрозумів по відеосюжету, пропонують їм (учасникам ходи – УНІАН) не йти на цю ходу і відповіді громадських діячів. Вони вносять таку пропозицію, що якщо ви нам дасте спочатку 350 тисяч доларів, а потім йде торг, і кажуть: “Ну добре, 100 тисяч доларів, то ми людей не поведемо до Міністерства внутрішніх справ, а поведемо їх в інше місце”.

Віталій Захарченко обіцяє не притягувати до відповідальності учасників акції протесту у Врадіївці Миколаївської області.

Міністр зазначив, що під час зустрічі, на якій були присутні троє жителів Врадіївки, вони, зокрема, висловили своє бачення ситуації.

“Вони попросили мене, щоб я зробив все, щоб людей, які емоційно висловлювались і емоційно діяли відносно працівників міліції, відносно нападу на райвідділ, щоб я, як міністр, зробив все, щоб їх не притягували до відповідальності. Я таку обіцянку їм дав, сказав, що я, як міністр, буду робити все, щоб цих людей не притягували до відповідальності”, - сказав Захарченко.

В той же час він зазначив, що з приводу нападу на райвідділ міліції у Врадіївці треба зробити юридичні висновки.

Міністр також додав, що під час зустрічі громадяни повідомили, що впродовж більше 10 років у цьому селищі відбувались певні протизаконні дії.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня жителі Врадіївки вирушили пішою ходою до Києва. Свою акцію вони почали після подій у їхньому селищі, де міліціонери побили і зґвалтували місцеву жительку.

18 липня вони прийшли до Києва і провели мітинг біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України.

Біля будівлі МВС зібралися близько 200 осіб. Вони проводили свою акцію під прапорами партії “УДАР”, ВО “Батьківщина”, ВО “Свобода”. Зокрема, учасники акції тримали гасла: “Захарченка не у відпустку — у відставку!”, “Україні — європейську поліцію”.

Пізніше заступник начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС Іван Бабаєв повідомив, що міністр внутрішніх справ України Захарченко зараз не у відпустці і готовий прийняти людей із Врадіївки.

Після чого народні депутати та представники із Врадіївки пішли до Міністерства внутрішніх справ на зустріч з Захарченком.

Після переговорів із представниками МВС до будівлі міністерства зайшли троє народних депутатів від опозиції Сергій Каплін, Леонід Ємець та Валерій Пацкан, представники пішої ходи з Врадіївки. Загалом на зустріч із Захарченком пішло 10 осіб.

Журналістів не пропустили на зустріч із Захарченком, хоча учасники акції протесту вимагали присутності представників преси.