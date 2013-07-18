До Захарченка зайшли 10 учасників акції під МВС - журналістів не пустили

Народні депутати та представники із Врадіївки пішли до Міністерства внутрішніх справ на зустріч з міністром Віталієм Захарченком.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, представники прес-служби МВС запропонували учасникам мітингу відрядити кількох осіб на зустріч із Захарченком.

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Після переговорів із представниками МВС до будівлі міністерства зайшли троє народних депутатів від опозиції Сергій Каплін, Леонід Ємець та Валерій Пацкан, представники пішої ходи з Врадіївки.

Журналістів не пропустили на зустріч із Захарченком, хоча учасники акції протесту вимагали присутності представників преси.

Загалом на зустріч із Захарченком пішло 10 осіб.