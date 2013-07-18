У Пентагоні кажуть, що вони не планують навчати сирійських повстанців
18:22, 18 липня 2013Політика
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Пентагон не планує навчати озброєних представників сирійської опозиції, які ведуть боротьбу проти урядових сил Башара Асада.
Пентагон не має наміру вчити супротивників Асада / Фото ru.wikipedia.org
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Мартін Демпсі.
"Не через міністерство оборони. Іншими способами, можливо іншими країнами", - сказав Демпсі, відповідаючи на запитання сенаторів, передає РІА Новости.
У той же час, за його словами, США націлені на посилення противників президента Сирії Башара Асада.
Як повідомляв УНІАН, в Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою і опозицією. Президент США Барак Обама прийняв рішення надати сирійської опозиції військову допомогу.
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