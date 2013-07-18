У Пентагоні кажуть, що вони не планують навчати сирійських повстанців

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Мартін Демпсі.

"Не через міністерство оборони. Іншими способами, можливо іншими країнами", - сказав Демпсі, відповідаючи на запитання сенаторів, передає РІА Новости.

У той же час, за його словами, США націлені на посилення противників президента Сирії Башара Асада.

Як повідомляв УНІАН, в Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою і опозицією. Президент США Барак Обама прийняв рішення надати сирійської опозиції військову допомогу.