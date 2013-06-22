«Друзі Сирії» домовилися дати сирійським повстанцям зброю

Група "друзів Сирії" виступила за надання військової допомоги сирійським повстанцям, які ведуть збройну боротьбу з урядовими військами, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Про таке рішення йдеться в підсумковому комюніке учасників міністерської зустрічі щодо Сирії в Досі.

"На зустрічі ми погодилися надати в терміновому порядку всі необхідні матеріали та оснащення опозиції на місцях. Вся військова допомога буде проходити через вищу військову раду повстанців", - йдеться в повідомленні "друзів Сирії".

Учасники міністерської зустрічі щодо Сирії в Досі в суботу домовилися також підтримувати проведення міжнародної конференції з політичного врегулювання сирійського конфлікту.

У Сирії з березня 2011 року триває конфлікт між владою і опозицією. За цей час в країні, за даними ООН, загинули щонайменше 93 тисячі осіб.