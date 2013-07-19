Генсек Ради Європи закликає РФ звільнити Навального до остаточного рішення суду

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано агентству УНІАН.

“Я стурбований рішенням Кіровського суду, який визнав Олексія Навального та Петра Офіцерова винними у корупції, що призвело до їхнього негайного ув’язнення до того, як рішення було оголошено остаточним. Пан Навальний не несе явної загрози суспільству та не виявляє бажання уникнути правосуддя”, - заявив Ягланд.

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Генсек Ради Європи висловив переконання у тому, що Навальному має бути забезпечений чесний апеляційний процес.

“Я закликаю російську владу звільнити пана Навального до винесення остаточного рішення”, - наголосив Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Ленінський районний суд Кірова визнав Навального та Офіцерова винними у розтраті майна підприємства “Кіровліс” та засудив до п'яти і чотирьох років ув'язнення відповідно. Вони були взяті під варту в залі суду.

17 липня Навальний був зареєстрований кандидатом у мери Москви.