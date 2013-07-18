Білий дім глибоко стурбований вироком Навальному

Пряма трансляція прес-брифінгу велася на офіційному сайті Білого дому.

За словами офіційного представника Білого дому Джея Карні, звинувачення на адресу Навального політично мотивовані, а у справі були допущені процесуальні порушення, передає Лента.ру.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд у Кірові засудив опозиціонера Навального до 5 років тюрми.

Посол США в Росії Майкл Макфол у своєму мікроблозі Твіттер написав, що США глибоко розчаровані засудженням Навального і явними політичними мотивами цього судового процесу.

Сьогодні ж міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала "пародією" суд над Навальним.