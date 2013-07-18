Білий дім глибоко стурбований вироком Навальному
22:03, 18 липня 2013Світ
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Білий дім висловив глибоке занепокоєння та глибоке розчарування у зв'язку з рішенням суду у справі російського опозиційного політика Олексія Навального.
У Білому домі розчаровані вироком Навальному / Фото: whitehouse.gov
Пряма трансляція прес-брифінгу велася на офіційному сайті Білого дому.
За словами офіційного представника Білого дому Джея Карні, звинувачення на адресу Навального політично мотивовані, а у справі були допущені процесуальні порушення, передає Лента.ру.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні суд у Кірові засудив опозиціонера Навального до 5 років тюрми.
Посол США в Росії Майкл Макфол у своєму мікроблозі Твіттер написав, що США глибоко розчаровані засудженням Навального і явними політичними мотивами цього судового процесу.
Сьогодні ж міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала "пародією" суд над Навальним.
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