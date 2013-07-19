Рибак думає, що ЗМІ «безглуздо грають на нервах людей» і сіють песимізм

Інформаційна збалансованість, журналістська етика і порядність, а головне - державницький погляд на власну країну є не таким уже й поширеним явищем на інформаційному ринку України, йдеться у статті «Політичні тіні… та політичні реальності» голови Верховної Ради Володимира Рибака, опублікованій в парламентській газеті «Голос України».

У статті, опублікованій сьогодні, Рибак зауважив, що в останні роки «посівна кампанія песимізму знаходить благодатний ґрунт у багатьох українських засобах масової інформації, насамперед на телеканалах із загальнонаціональною аудиторією».

«Якоюсь мірою можна зрозуміти ЗМІ, які змушені боротися за аудиторію та власну популярність (а отже, й прибутки) на інформаційному ринку перевіреними методами: подачею «гарячих новин», сенсацій-метеликів, безглуздою грою на нервах людей... Зрозуміти це можна, але виправдати - неможливо! Я вірю в таку моральну категорію як «відповідальність журналістики перед суспільством», - наголосив Рибак.

За його словами, «ця категорія, на жаль, чітко не прописана в українському законодавстві, але ЗМІ як суспільний інститут, безумовно, має нести відповідальність перед суспільством у разі порушення основних принципів та норм етичної журналістики - точності, достовірності та об’єктивності інформації».

Рибак вважає, що «дзеркало преси» окремих друкованих та електронних засобів масової інформації скоріше можна визнати «кривим дзеркалом».

Він навів декілька прикладів «інформаційного вакууму навколо подій у регіонах, які довелося відвідати за минулі півроку», але які мають загальноукраїнське звучання. Зокрема, за його словами, йдеться про відкриття у Чернігові нового найсучаснішого корпусу обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»; інвестування «Запоріжсталі» чверті мільярда гривень у модернізацію виробництва; фінансування АТ «Мотор Січ» лише у першому кварталі цього року майже чверті мільярда гривень на нові технології та перехід на виробництво нових революційних видів продукції.

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Рибак висловив подив, чому не цікавить журналістів те, як «вражаюче змінюється на краще українська столиця».

«Після кількох застійних років панування старої «молодої команди» завдяки зусиллям уряду Азарова та нової міської адміністрації Київ буквально переживає інфраструктурне відродження. Нові дорожні розв’язки, шосейно-залізничний міст через Дніпро, прискорене будівництво метрополітену в південному напрямку, запуск міських поїздів, оновлення парку громадського транспорту розблокували «вузькі місця», що створювали головний біль для сотень тисяч киян. Місто стає чистішим та охайнішим, більш придатним для комфортного життя дорослих та дітей. Хіба це не приклад для розв’язання проблем для інших міст-мільйонників в Україні?», - заявив голова ВР.