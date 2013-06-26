Рибак дорікає опозиції, що вона не виконує своїх функцій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Луганську на нараді з представниками органів місцевого самоврядування Луганської області заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак.

«У Раді є більшість. Це Партія регіонів і партія комуністів. Ми постійно обговорюємо, що потрібно, щоб Верховна Рада працювала, щоб більшість працювала, а опозиція виконувала свої функції. Свого часу ми теж були опозицією, але ніколи не заважали працювати. Ми критикували, вносили пропозиції, а зараз опозиція зайняла іншу позицію. З першого дня увійшла до стану чергової виборчої кампанії - виборів Президента. За моїми підрахунками, сьогодні в парламенті вже 6-8 кандидатів у президенти. Опозиція вважає, що чим гірше, тим краще. Ми виконували свої функції, коли були в опозиції, а вони ні», - сказав Рибак.

За словами Рибака, дві третини народних депутатів - це «нові люди. Потрібен час на адаптацію, навіть на те, щоб зрозуміти, що парламент - це найвищий законодавчий орган країни. Притирання зазвичай йде протягом півроку. Ось тому питання про розпуск парламенту не стоїть».

Також він запевнив, що об'єднання Донецької і Луганської областей не буде.

Як сказав Рибак, у луганців є можливість зосередитися на вирішенні проблем регіону, а для цього у Луганщини «все є – в Раді її представляють сильні депутати, які пройшли серйозну школу управління».

Він запевнив присутніх також у тому, що готовий допомагати регіону разом з лідером фракції Партії регіонів Олександром Єфремовим та іншими депутатами-мажоритарниками. «Я завжди з Донбасом, але об'єднувати Донецьку і Луганську області не будемо. Домовилися?» - сказав Рибак.