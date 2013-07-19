На Банковій з'ясовують обставини побиття журналістів на Майдані

Міжвідомча робоча група з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів взяла на контроль інцидент зі знімальною групою "5 каналу".

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Зокрема, Комітет оперативного реагування на інциденти за участю ЗМІ, який діє при Міжвідомчій робочій групі з аналізу стану додержання законодавства про свободу слова та захист прав журналістів, взяв на контроль з’ясування обставин інциденту за участю журналістів у Києві вночі, 19 липня, під час знесення наметів на Майдані Незалежності.

«Про побиття та перешкоджання професійній діяльності з боку правоохоронців заявили кореспонденти 5 каналу у ніч проти п’ятниці. Обставини цих подій з'ясовуються. Про це повідомили в МВС», - пише прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, щонайменше три журналісти «5 каналу» постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва в ніч на 19 липня.

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області, де в ніч з 26 на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети.

Опівночі міліція почала зносити встановлені на Майдані Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Під руку потрапили і журналісти, які висвітлювали акцію протесту. Достовірно відомо, що постраждали три журналісти "5 каналу". Серед них - Андрій Ковальов. Лікарі зафіксували у нього забиття спини і голови.

"Зараз у лікарні. Болить спина. Вдарили по голові ..." Беркут "бив і штовхав безбожно з матюками. Налітали, два рази збивали з ніг. Підлітає ззаду. Один крикнув: "Журналіст, бл*ть! Та мені пох**, що ти журналіст. Думаєш, ти Бог?" Виводили людей - затримували. В один момент навіть тиснули і збили з ніг мене і Олександра Архата. Ми знімали, знову і знову поверталися на Майдан. Відірвали гудзик, забій спини, трохи побили по голові", - написав Ковальов в Facebook. Зараз він перебуває в лікарні.

Сьогодні, 19 липня, рада Незалежної медіа-профспілки та Національна спілка журналістів України звернулися до Президента України Віктора Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. «Ми, Рада НМПУ і Національна спілка журналістів, вимагаємо звільнити Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та провести реформу міліції. Міністр публічно давав обіцянки забезпечити безпеку журналістів, однак свого слова не дотримався. У сьогоднішньому вигляді міліція становить суспільну небезпеку», – йдеться в заяві НСЖУ і НМПУ. Медіа-профспілка і Спілка журналістів також звертаються до Генеральної прокуратури з вимогою покарати міліціонерів, які побили журналістів сьогодні вночі.