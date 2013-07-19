НСЖУ і Медіа-профспілка вимагають відставки Захарченка

Рада Незалежної медіа-профспілки та Національна спілка журналістів України 19 липня спільно звернулися до Президента України Віктора Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Відповідне рішення було ухвалено під час Ради НМПУ 19 липня, повідомили УНІАН у прес-службі Медіа-профспілки.

«Ми, Рада НМПУ і Національна спілка журналістів, вимагаємо звільнити Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та провести реформу міліції. Міністр публічно давав обіцянки забезпечити безпеку журналістів, однак свого слова не дотримався. У сьогоднішньому вигляді міліція становить суспільну небезпеку», – йдеться в заяві НСЖУ і НМПУ.

Медіа-профспілка і Спілка журналістів також звертаються до Генеральної прокуратури з вимогою покарати міліціонерів, які побили журналістів сьогодні вночі.

Автори заяви нагадують, що «приблизно о першій годині ночі 19 липня бійці спецпідрозділу МВС «Беркут» побили журналістів у центрі Києва. Щонайменше чотири працівники ЗМІ постраждали від міліцейської агресії, в тому числі журналісти «5-го каналу». Якщо 18 травня 2013 року міліція просто спокійно спостерігала, як невідомі лупцюють журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя у центрі Києва, то тепер міліція сама атакує працівників ЗМІ. Незалежна медіа-профспілка та Спілка журналістів вимагають від Генпрокуратури розслідувати ці злочини та покарати винних міліціонерів».

Медіаорганізації також вважають, що голова МВС Захарченко не контролює ситуацію у відомстві і має або сам написати заяву про відставку, або таке рішення має прийняти Президент Янукович.

НМПУ і НСЖУ закликають до реформи МВС і «очищення міліції від садистів та катів у погонах. Керівний склад МВС має пройти переатестацію. Цей процес має бути максимально відкритим для суспільства через широке залучення журналістів та правозахисників. НМПУ готова делегувати своїх представників задля незалежного спостереження за цим процесом, в тому числі у регіонах», йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше три журналісти «5-го каналу» постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва в ніч на 19 липня.

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області, де в ніч з 26 на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети.

Опівночі міліція почала зносити встановлені на Майдані Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Під руку потрапили і журналісти, які висвітлювали акцію протесту. Достовірно відомо, що постраждали три журналісти "5-го каналу". Серед них - Андрій Ковальов. Лікарі зафіксували у нього забиття спини і голови.

"Зараз у лікарні. Болить спина. Вдарили по голові ..." Беркут "бив і штовхав безбожно з матюками. Налітали, два рази збивали з ніг. Підлітає ззаду. Один крикнув: "Журналіст, бл * ть! Та мені пох **, що ти журналіст. Думаєш, ти Бог?" Виводили людей - затримували. В один момент навіть тиснули і збили з ніг мене і Олександра Архата. Ми знімали, знову і знову поверталися на Майдан. Відірвали гудзик, забій спини, трохи побили по голові", - написав Ковальов в Facebook. Зараз він перебуває в лікарні.