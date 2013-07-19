«Батьківщина» хоче, щоб Янукович допоміг Захарченку піти

Об’єднана опозиція «Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора Януковича негайної відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у зв’язку з учорашнім брутальним розгоном людей на Майдані Незалежності та побиттям журналістів «5-го каналу».

Про це говориться у заяві Об’єднаної опозиції «Батьківщина», переданій УНІАН.

У документі, зокрема, наголошується, що «вчорашнім розгоном захисників зґвалтованої міліціонерами дівчини і побиттям журналістів «орли Захарченка» продемонстрували черговий етап перетворення міліції на озброєне злочинне угрупування, для якого не існує ані закону, ані моралі, ані відповідальності».

«Ще недавно міліція нищила опозиціонерів, викидала їх із залів судів із застосуванням фізичної сили, ще кілька тижнів тому міліція мирно спостерігала, поки найняті владою «тітушки» били журналістів Снісарчук і Соделя, ще люди не встигли оплакати близьких, замучених у катівнях МВС за фальсифікованими обвинуваченнями, а вже вчора карателі «Беркуту» неприховано у центрі Києва показали, як влада розуміє свободу слова і право журналіста на виконання свого професійного обов’язку», - говориться у заяві.

«Батьківщина» закликає Захарченка публічно покаятися і сьогодні ж подати у відставку.

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«Наша політична сила свідома того, що не тільки Захарченко, але й будь-який інший міністр у нинішній системі влади не зробить жодного кроку без кивка Віктора Януковича», - наголошується в заяві.

«Саме тому ми звертаємося до Януковича з вимогою допомогти Захарченку піти і, можливо, дати шанс багатьом порядним працівникам міліції, які все ж, на наше переконання, працюють в МВС, не соромитися ходити вулицями українських міст у форменому одязі, боячись обурення людей», - закликають у «Батьківщині».

Опозиціонери також вимагають притягнути до відповідальності керівників спецпідрозділу «Беркут», які вчора дали команду на побиття мешканців Врадіївки та журналістів, а також бійців спецпідрозділу, які виконали цей злочинний наказ.

Як повідомляв УНІАН, щонайменше три журналісти «5-го каналу» постраждали під час розгону бійцями спецпідрозділу МВС "Беркут" мітингу в центрі Києва в ніч на 19 липня.

Мітинг проводили жителі смт Врадіївка Миколаївської області, де в ніч з 26 на 27 червня співробітники міліції зґвалтували жінку. Також до мітингувальників приєдналися столичні громадські активісти. Мітингувальники встановили намети. Опівночі міліція почала зносити встановлені на Майдані Незалежності намети активістів. Людей били, вихоплювали з натовпу по одному. Під руку потрапили і журналісти, які висвітлювали акцію протесту. Достовірно відомо, що постраждали три журналісти "5 каналу". Серед них - Андрій Ковальов. Лікарі зафіксували у нього забиття спини і голови.

Сьогодні, 19 липня, рада Незалежної медіа-профспілки та Національна спілка журналістів України звернулися до Президента України Віктора Януковича з вимогою звільнити міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та провести реформу міліції. «Міністр публічно давав обіцянки забезпечити безпеку журналістів, однак свого слова не дотримався. У сьогоднішньому вигляді міліція становить суспільну небезпеку», – йдеться в заяві НСЖУ і НМПУ.