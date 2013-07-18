Захарченко каже, що до відставки його може спонукати одна-єдина обставина

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Леонід Ємець, який був у складі врадіївської делегації на зустрічі з міністром.

"Щойно провели зустріч із міністром МВС. Вислухали показання мешканців Врадіївки. І щодо тих звірств, що коїлись там багато років, і щодо свіжих погроз за штурм райвідділку. Отримали від міністра слово, що переслідувань протестувальників не буде. Попередили, що у нас прямий зв`язок із Врадієвкою і ми (депутати) одразу отримаємо таку інформацію", - написав депутат.

"Щодо питання відставки - міністр повідомив, що піде у відставку лише після того, як буде доведено його зв`язок із криміналітетом", - додав Ємець.

Українська правда