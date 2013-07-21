За напад на мера львів’янину загрожує п’ять років тюрми

Міліція за подвійний напад на міського голову Львова Андрія Садового затримала 32-річного місцевого мешканця, якого можуть засудити до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, з відповідною заявою про напад до міліції звернувся сам Садовий.

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У заяві мер повідомив, що 20 липня близько 18.00 на площі Ринок невідомий завдав йому тілесних ушкоджень.

«Чоловік віком 35-40 років спортивної статури підбіг до мера та завдав йому удар в обличчя», – зазначено у повідомленні.

Як повідомляють правоохоронці, того ж дня на площі Ринок близько 22.30 чоловік вдруге підбіг до мера Львова та вдарив його у спину. Цього разу працівники карного розшуку Львівського міського управління міліції затримали нападника. Ним виявився 32-річний львів’янин.

Спершу кримінальне провадження було відкрито за ознаками злочину, передбаченого ст. 296 ч. 1 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Однак згодом, як повідомляють в міліції, провадження було перекваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ст. 350 ч. 2 КК України (умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких - караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк).

Усі обставини події з’ясовуються.