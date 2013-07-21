Скоєно напад на мера Львова

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Обидва напади сталися вчора. 20 липня, на площі Ринок, коли міський голови виходив з Ратуші.

Перший інцидент стався близько 18.00, «невідомий молодик спортивної статури наніс цілеспрямований удар в обличчя. Завдяки вдалій реакції удар не спричинив значної шкоди. Правоохоронці проводять слідчі дії стосовно інциденту. Випадок стався, коли міський голова проходив площею Ринок», говориться в повідомленні.

При цьому у прес-службі зауважили, що міський голова Львова не користується особистою охороною.

У коментарі УНІАН Садовий зазначив, що «продовжує працювати згідно зі своїм графіком. Інцидент розслідують правоохоронці».

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Як повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, до Галицького райвідділу міліції Львова із заявою звернувся міський голова Львова Андрій Садовий, який повідомив, що 20 липня, близько 18.00, на площі Ринок його вдарив в обличчя невідомий чоловік, який після цього втік. При цьому нападник не погрожував і нічого не висловлювався щодо міського голови Львова.

Того ж дня, 20 липня, близько 22.30, стався повторний напад на міського голову Львова.

За інформацією прес-служби Львівської міської ради, «як і перший напад о 18.00, повторний інцидент стався на площі Ринок, коли мер Львова виходив з Ратуші».

«Невідомий накинувся на Андрія Садового зі спини. Цього разу нападника затримали правоохоронці в цивільному, які в цей час перебували на площі Ринок», - інформує прес-служба.

Проводиться розслідування.