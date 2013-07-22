Садовий не виключає, що його хочуть залякати, але заводити охорону не буде

Меру Львова провели у райвідділі міліції очну ставку з чоловіком, який наніс йому тілесні ушкодження.

Про це мер міста Андрій Садовий повідомив особисто в розмові DW.

«Молодик не відповідає на жодні запитання, не дає жодних свідчень, посилаючись на 63 ст. Конституції. Веде себе спокійно і впевнено», – розповів Садовий.

Відповідаючи на запитання про можливий замовний характер інциденту, мер зазначив, що не вважає це випадковістю.

«Він очікував, він знав, що голова ще в Ратуші. А коли його схопили й привезли до райвідділку, то одразу з’явився адвокат. Це цілеспрямоване нанесення шкоди, в його діях я не побачив жодної неадекватності чи ознак афекту», – розповів Садовий.

Не зважаючи на інцидент, мер запевняє, що не матиме охорони й надалі.

Як повідомляв УНІАН, міліція за подвійний напад на міського голову Львова Андрія Садового затримала 32-річного місцевого мешканця, якого можуть засудити до п’яти років позбавлення волі.