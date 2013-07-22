У ВР знову піднімуть питання денонсації «харківських угод»

Народний депутат Володимир Яворівський (фракція “Батьківщина”) вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Даний законопроект зареєстровано сьогодні, проте його текст на офіційному сайті Верховної Ради України відсутній.

На тему: Верховна Рада «завернула» денонсацію «харківських угод»

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада відхилила проект закону про денонсацію угоди між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Законопроектом Яворівського передбачалося денонсувати угоду, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові і ратифіковану Верховною Радою 27 квітня 2010 року.

Згідно з документом, сторони продовжують дію угоди про статус і умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 28 травня 1997 року, угоди про параметри розподілу флоту від 28 травня 1997 року і угоди між урядами двох країн про взаємні розрахунки, пов'язані з розподілом Чорноморського флоту і перебуванням ЧФ РФ на території України від 28 травня 1997 року на 25 років, - з 28 травня 2017 року з подальшим автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не повідомить письмово іншій стороні про припинення їх дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії.

При цьому орендна плата за перебування флоту на території України, починаючи з 28 травня 2017 року, складається з платежів Росії Україні у розмірі 100 млн доларів США на рік, а також з додаткових коштів, які отримуються за рахунок зниження з дати набуття чинності угоди ціни у розмірі до 100 доларів від встановленої чинним контрактом між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», на кожну тисячу кубометрів газу, який поставляється до України, виходячи з пільгового узгодженого об'єму поставок, передбаченого згаданим контрактом, за такою формулою: за ціни 333 долари і вище тисячі кубометрів газу зниження становить 100 доларів, за ціни нижче за 333 долари зниження становитиме 30% такої ціни.