До затриманих в Англії українських студентів досі не пускають консула

Міністерство закордонних справ України не отримало з боку Великої Британії офіційного підтвердження осіб двох студентів, яких було затриманих 18 липня за підозрою у причетності до вибухів біля мечеті у Великій Британії та у вбивстві пенсіонера в Бірмінгемі.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"Ми досі не отримали від британської сторони підтвердження цієї інформації, зокрема, паспортні дані затриманих", - сказав Перебийніс.

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За його словами, офіційне представництво України у Великій Британії звернулось і до правоохоронних органів, і до Міністерства закордонних справ з тим, щоб інформація щодо затримання українських студентів була надана.

"Наш консул готовий відвідати цих громадян, але поки що такого дозволу йому також не було надано", - наголосив Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, в п'ятницю, 19 липня, поліція Вест-Мідленда оголосила про арешт двох українців, віком 22 і 25 років. Їх запідозрили в організації вибухів біля мечеті в Бірмінгемі. Пізніше стало відомо, що затримані стажувалися в ІТ-компанії Delcam. Як повідомили у компанії, один з хлопців навчався у Британії вже 4 місяці, а інший – лише 2. Вони познайомилися на стажуванні.

Водночас сьогодні, 22 липня, ТСН повідомило, що поліція Британії відпустила одного з українців, обвинувачених у вибухах поблизу мечетей.

Зокрема, на офіційний запит ТСН у поліції підтвердили, що двох українців 22-х та 25-ти років дійсно допитали напередодні у поліцейському відділку. Молодшого відпустили, але старшого заарештували.

Йому закидають організацію терактів у трьох містах на заході країни (Вулверхемптон, Тіптон та Волсол), а також вбивство 75-річного чоловіка.