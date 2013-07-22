У Британії відпустили одного з українців, яких підозрюють у вибухах (відео)

У Британії відпустили одного із підозрюваних українців

Поліція Великої Британії відпустила одного з українців, обвинувачених у вибухах поблизу мечетей. Про це повідомляє ТСН.

У поліції підтвердили, що двох українців 22-х та 25-ти років дійсно допитали напередодні у поліцейському відділку. Молодшого відпустили, але старшого таки заарештували. Йому закидають організацію терактів у трьох містах на заході Англії (Вулверхемптоні, Тіптоні та Волсолі), а також убивство 75-річного чоловіка.

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Нагадаємо, що в п'ятницю поліція Вест-Мідленда оголосила про арешт двох українців, віком 22 і 25 років. Їх запідозрили в організації вибухів біля мечеті в Бірмінгемі. Пізніше стало відомо, що затримані стажувалися в ІТ-компанії Delcam. Як повідомили у компанії, один з хлопців навчався у Британії вже 4 місяці, а інший – лише 2. Вони познайомилися на стажуванні.