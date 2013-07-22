Експерт: Захарченко не зробив ніяких висновків з подій у Врадіївці

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції на тему “Хто стоїть за міліцейськими бунтами? Конспірологічні і політологічні теорії” сказав президент аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор Жданов.

“Система абсолютно не піддається реформуванню, я в цьому переконаний. На жаль, міністр абсолютно не зробив ніяких висновків з подій Врадіївки”, - сказав експерт і додав, що Захарченко не розуміє суті процесів, які проходять як у міліції, так і в суспільстві.

На думку Жданова, марно очікувати, що міліція якимось чином зміниться ближчим часом. “Змінити міліцію можна, змінивши тільки всю владу. І не лише персонально, а й саму суть - зробити її абсолютно новою”, - сказав він.

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За словами експерта, “таких “врадіївок” по Україні дуже багато, “тільки там ще не відбулося таких зухвалих випадків”.

Жданов припустив, що в Україні можливе виникнення бунту, який «спалахне від одного сірника, зокрема, резонансного ДТП».

“За три роки свого міністрування Захарченко не представив жодного плану змін у МВС. Або його все влаштовує, або він не здатен запропонувати цей план”, - вважає експерт Жданов.

У свою чергу народний депутат кількох скликань, політичний експерт Тарас Чорновіл зауважив, що “вибух” у Врадіївці абсолютно природний, і таких “вибухів” буде багато. Поки що ситуація в Україні така, що ці “вибухи” будуть ще довго носити локальний характер”.

При цьому експерти зазначили, що поки що ситуація з антиміліційськими бунтами серйозного впливу на процеси євроінтеграції України не матиме.