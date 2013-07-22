У КПУ думають, що поки Фаріон відволікала міліцію, її соратники розбили Леніна

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонського обкому КПУ, це сталося 17 липня, у день візиту до Херсона депутатів від ВО «Свобода» Ірини Фаріон і Олега Панкевича.

У повідомленні зазначається, що у представників КПУ немає сумнівів у тому, що пам'ятник, встановлений за радянських часів на честь іскрівської групи, яка організувала Херсонський комітет РСДРП. розбили "свободівці".

«Пізніше (після зустрічі з нардепами-«свободівцями» - УНІАН) були бійки, обливання гарячою водою депутатів міської і обласної рад від КПУ, закидання їх каменями. Саме тому у комуністів і немає сумнівів, що у ніч після зустрічі з націоналісткою Фаріон було частково зруйновано пам'ятник у сквері біля школи №20 саме її однопартійцями. А тим паче, що пристрасть не до створення, а до руйнування всього, що не пов'язане з символами націоналізму і фашизму, у представників ВО «Свобода» вже, очевидно, у крові. Скоїти акт вандалізму було просто – вся міліція міста була на зустрічі з Фаріон", - зазначається в повідомленні обкому КПУ.

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Депутат Херсонської міської ради з фракції КПУ Володимир Кривонос також висловив упевненість, що до руйнування причетні саме «свободівці», оскільки пам'ятник розташовано поряд з місцем, де проходила зустріч з Фаріон.

«Ми офіційно звертатимемося до правоохоронних органів для того, що вони розібралися у варварському руйнуванні цього пам'ятника», - цитує прес-служба слова Кривоноса.

Також херсонські комуністи мають намір звернутися до громадськості міста з проханням допомогти КПУ захистити пам'ятники радянської епохи, які існують на території Херсона.

У прес-службі Херсонської обласної організації ВО «Свобода» поки ніяк не коментують зазначену заяву.