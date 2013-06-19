За відбитий ніс Леніна «хуліганам» дали 2-3 роки умовно (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Так, за даними «Свободи», Миколу Коханівського засуджено до 3 років обмеження волі з іспитовим строком 2 роки, голову Дубровицької районної організації ВО «Свобода» (Рівненщина) Олександра Задорожного, націоналістів Андрія Тарасенка, Богдана Франта та Івана Срібного – до 2 років обмеження волі з іспитовим строком 2 роки.

Націоналісти оскаржуватимуть вирок в апеляційному суді, підкреслили в партії.

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Коментуючи це рішення, адвокат Сидір Кізін, який чотири роки захищав націоналістів, наголосив: “Ми категорично не згодні з таким вироком суду. Хлопці діяли виключно у рамках закону і виконували указ Президента України. Ми оскаржуватимемо вирок у апеляційному суді”.

Напередодні в суді націоналісти виголосили останнє слово, зазначивши, що винними себе не визнають, адже їхні дії було спрямовано на захист честі й гідності української нації, зазначили в «Свободі».

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2009 року у на Бессарабській площі Києва було пошкоджено пам’ятник Леніну. За цим фактом міліція затримала п’ятьох громадян та порушила кримінальну справу за ч.2 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.298 (незаконне пошкодження пам'ятки Національного значення) Кримінального кодексу України.

У серпні 2009 року Кабінет міністрів виключив пам'ятник Леніну на Бессарабській площі з державного реєстру пам'ятників національного значення.