ЦВК офіційно визнала Новинського переможцем виборів
16:28, 15 липня 2013Політика
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Центральна виборча комісія визнала Вадима Новинського переможцем на проміжних виборах до Верховної Ради України у 224-му окрузі в Севастополі.
Новинський оголошений переможцем виборів
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання ЦВК член Комісії Олександр Чупахін повідомив, що за Новинського на виборах 7 липня було віддано 19 тис. 234 голоси.
Водночас за кандидата Василя Пархоменка проголосували 11 тис. 593 виборця, за Василя Зеленчука — 2 тис. 313 виборців, за Дмитра Білоцерковця – 1 тис. 207 виборців.
Усього, повідомив Чупахін, в голосуванні взяли участь 36 тис. 632 виборці.
За підсумками розгляду цього питання 11 членів ЦВК підписали відповідні протоколи Комісії.
Ще 4 членів ЦВК наразі відсутні на засіданні через поважні причини.
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