ЦВК офіційно визнала Новинського переможцем виборів

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання ЦВК член Комісії Олександр Чупахін повідомив, що за Новинського на виборах 7 липня було віддано 19 тис. 234 голоси.

Водночас за кандидата Василя Пархоменка проголосували 11 тис. 593 виборця, за Василя Зеленчука — 2 тис. 313 виборців, за Дмитра Білоцерковця – 1 тис. 207 виборців.

Усього, повідомив Чупахін, в голосуванні взяли участь 36 тис. 632 виборці.

За підсумками розгляду цього питання 11 членів ЦВК підписали відповідні протоколи Комісії.

Ще 4 членів ЦВК наразі відсутні на засіданні через поважні причини.