Суд відмовив Яценюку у проведенні психологічної експертизи Клюєва

Таке рішення оголосила суддя Віта Бортницька на сьогоднішньому засіданні суду, пише Радіо Свобода.

Сьогодні суд розглянув два клопотання захисту Яценюка про проведення судово-психологічної експертизи Клюєва з метою виявити, як на нього вплинули заяви Яценюка, а також про затребування в Управлінні державної охорони інформації про місця перебування і маршрути пересування секретаря РНБО в період з 1 по 18 травня цього року на момент проведення акцій опозиції «Вставай, Україно!».

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Суд відмовив у задоволенні обох клопотань, заявивши, що вони не стосуються суті розгляду позову.

На суді були присутні представники Яценюка і Клюєва.

Клюєв подав позов проти Яценюка про захист честі, гідності та ділової репутації. Раніше лідер фракції «Батьківщина» звинуватив секретаря РНБО у підкупі депутатів.